القبض على 4 متهمين ينقبون عن الآثار خلف معبد إدفو بأسوان

تمكن رجال مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم الاثنين، من ضبط واقعتى حفر وتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحسب بيان أمني؛ فإن معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان أكدت قيام "جزار"، ونجليه، وأخصائى بشركة للصوامع والتخزين، وجميعهم مقيمون خلف معبد إدفو، بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهم بقصد البحث عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن الأول، وضبط أحد نجليه، والعثور على حفرة غير منتظمة الشكل بقطر 2م وعمق 3م تقريباً، تنتهى بعدد 2 سرداب، بطول 3م، أحدهما به قواعد حجرية امتداداً لمعبد إدفو وعليها نقوش يشتبه فى أثريتها، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بقيامه بالاشتراك مع باقى المتهمين فى الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت بأن الحفر تم بقصد البحث عن الآثار، وأن السرداب يُمثل كشفاً أثرياً، ويُعد امتداداً لمعبد إدفو من الناحية الشرقية، وأن النقوش المعثور عليها أثرية وترجع إلى العصر البطلمى، كما تم استهداف مسكن المتهم الثانى "الإخصائى" وأمكن ضبطه، والعثور على عدد 2 حفرة، الأولى دائرية الشكل بقطر 2م وعمق 3م تقريبًا، ويوجد بالركن الشمالي جزء من عامود غير مكتمل، من الحجر الرملى خالٍ من النقوش بارتفاع 1,5م، والحفرة الثانية غير منتظمة الشكل بقطر 3م وعمق 5م تقريبًا، وبها بعض الأحجار الرملية الخالية من النقوش، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت ببأن الحفر بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.