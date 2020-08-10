"سكاي نيوز": وزراء لبنانيون يقدمون استقالاتهم حال عدم استقالة الحكومة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بأن عددا من الوزراء اللبنانيين، سيقدمون استقالاتهم، إن لم تستقل الحكومة.

وأضافت أن هناك ترقباً لإعلان استقالة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب.

وأفادت مصادر لبنانية، بمعلومات عن عدم تأمين نصاب لجلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، سيقدّم الاستقالة دون جلسة.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس، بأن القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وكان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، قد أعلن استقالة نواب الحزب من البرلمان، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.