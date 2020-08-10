كمال شاتيلا يشكر الرئيس السيسي: وقف مع لبنان في لحظة فارقة

بعث حزب المؤتمر الشعبي اللبناني برئاسة كمال شاتيلا، وأمانة سر مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين، رسالة شكر وتقدير إلى مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي على إقامة القاهرة جسراً جوياً لمساعدة لبنان.

حزب المؤتمر الشعبي اللبناني يطالب الجامعة العربية برفض أي مشاريع تدويلية لأزمة لبنان

وقال "شاتيلا"، في بيان أصدَره الحزب اليوم،: "وقف الرئيس السيسي مع لبنان في لحظة صعبة ومعقدة، وهي لحظة فارقة في تاريخ بلادنا"، لافتًا إلى أنَّ مصر وقت العدوان الاسرائيلي على لبنان في صيف عام 2006 أقامت مستشفى ميدانياً، يقدم خدماته مجاناً ودون تمييز، كما أقامت مصر بعد انفحار مرفأ بيروت مستشفى آخر مع أطنان من الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، وهي تواصل نشاطها مع البلدان العربية لتأمين أضخم المساعدات للبنان.

وطالب السياسي اللبناني، جامعة الدول العربية برفض أي مشاريع تدويلية لأزمة لبنان، والتمسك بالحل الوطني العربي للأزمة اللبنانية، والمشاركة العربية بالتحقيق اللبناني حول كارثة مرفأ بيروت.