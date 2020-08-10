المركزي الروسي: الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 23 مليار دولار

ارتفعت احتياطيات روسيا، من الذهب والنقد الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي، بنحو 23 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتخطى في شهر أغسطس الجاري، مستوى قياسيا سابقا بلغته في 2008.

وذكر البنك المركزي الروسي، في بيان اليوم، أن احتياطيات البلاد الأجنبية بلغت في الأول من أغسطس الجاري، 591.753 مليار دولار، مقابل 568.872 مليار دولار في الأول من يوليو الماضي، أي زادت خلال الشهر الماضي بنحو 22.88 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت البيانات، إلى أن الاحتياطيات الروسية الأجنبية، صعدت خلال أسبوع واحد "24 - 31 يوليو 2020"، بواقع 9.1 مليار دولار.

وأوضح المركزي الروسي، أن ارتفاع الاحتياطيات كان مدفوعا بإعادة التقييم الإيجابية للاحتياطيات وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وبلغت احتياطيات روسيا الدولية مستوى الذروة في أغسطس 2008، حينها سجلت 598.1 مليار دولار، ولكنها بعد ذلك تراجعت وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009.

وتوقع محللون وخبراء أن تصل احتياطيات روسيا، من النقد الأجنبي والذهب، بحلول نهاية أغسطس الجاري، إلى 600 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في التاريخ.