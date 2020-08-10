حمزة الصغير يطرح كليب "بنت بلدي كريم كراميل" مع راقصة "ضارب عليوي"

أطلق المغني الشعبي حمزة الصغير، كليب "بنت بلدي كريم كراميل"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكشف "حمزة" في بيان صحفي، بأن مخرج العمل تامر سليم، كانت لديه رؤية فنية في تصوير الكليب، بأن يكون الشكل النهائي مأخوذاً من روح أعمال المطرب الشهير "مالوما "، مُعربًا عن سعادته بكثرة التعاون مع المخرج تامر سليم، والسعي للعمل على تكرار هذه التجارب مرة أخرى قريبًا.

أضاف "حمزة" أنه سعيد بتعاونه مع الراقصة الاستعراضية ليندا، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الزمنية الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كليب "ضارب عليوي" للمطرب مصطفى شوقي، وإخراج نصر محروس.

وتدور أحداث "بنت بلدي كريم كراميل" في إطار رومانسي بتعبيرات شعبية حول شاب يعشق فتاة لأبعد الحدود، ولا يرى غيرها أمام عينه، بالرغم من تعدد الفتيات حوله وغيرها من الأحداث.

جدير بالذكر، أن "بنت بلدي كريم كراميل"، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمزة الصغير، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج تامر سليم.