شرطة سلوفينيا توقف شاحنة تحمل 43 مهاجرا دخلوا البلاد بصورة غير قانونية

أوقفت شرطة سلوفينيا، اليوم، شاحنة تحمل على متنها 43 مهاجرًا ممن دخلوا إلى البلاد بصورة غير قانونية.

وقالت الشرطة، إنهم ألقوا القبض على مواطن بلغاري "يبلغ من العمر 39 عامًا"، وهو من كان يقود الشاحنة التي كانت تحمل لوحات ترخيص بلغارية، وأوقفتها دورية شرطة بمنطقة "سيجانا" بالقرب من الحدود مع إيطاليا، وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأوضح المهاجرون، أنهم جاءوا من باكستان وبنجلاديش.

وكانت سلوفينيا، قد أبلغت عن ارتفاع في الهجرة غير القانونية لأشخاص يحاولون الوصول إلى أوروبا الغربية، خلال فرارهم من العنف والفقر في بلدانهم الأصلية.

كما ارتفع تدفق المهاجرين خلال فصل الصيف الحالي، منذ تخفيف إجراءات حالة الإغلاق بمنطقة البلقان المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".