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محمود مسلم

إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز المليون.. والوفيات 23 ألف حالة

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(وكالات)
05:12 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
قارة إفريقيا

قارة إفريقيا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، أن عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع أنحاء القارة الأفريقية، ارتفع إلى 1036564 حالة، بعد تسجيل 14 ألفا و480 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضح المركز الأفريقي، في بيان اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 22966 وفاة، بعد تسجيل 505 حالات وفاة جديدة في جميع أنحاء القارة، مشيرا إلى أن عدد حالات التعافي من الفيروس بلغ 723040 حتى الآن.

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