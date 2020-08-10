تأجيل محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار" لـ7 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة 3 متهمين باختلاس أموال من إحدى شركات البترول، لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

وأمر النائب العام السابق، بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول"، وتهريبها إلى الدوحة بقطر ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن"، بتحويل مبالغ عدة من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) في سويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء الشرعية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة، بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولارا، واستولى على هذه المبالغ لنفسه.