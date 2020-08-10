مفوضية اللاجئين: 1.3 مليون ليبي يحتاجون للمساعدة الإنسانية

ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، وأن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.

وأضافت المفوضية، في بيان أوردته "بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية، اليوم، أن عدد النازحين داخل البلاد تجاوز 217 ألف نازح داخلي في حين عاد نحو 278 ألفًا و559 نازحًا إلى ديارهم كما تستضيف ليبيا أيضا 43113 لاجئًا وطالبًا للجوء مسجلين لدى المفوضية.

وأشارت إلى أن اللاجئين يسافرون مع المهاجرين عبر طرق خطرة باتجاه أوروبا، حيث يغادر ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من ليبيا، مؤكدة أن مسألة دعم النازحين واللاجئين هي أولوية قصوى، فضلًا عن توفير مأوى ومواد إغاثة أساسية ومساعدات نقدية لهم.