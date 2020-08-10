"الصحة" تحذر المواطنين من تناول أدوية المناعة دون استشارة الطبيب

شدد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مناشدًا بتجنب لمس الأسطح غير النظيفة، وشرب 10 أكواب مياه يوميا، والالتزام بكل الإجراءات الوقائية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه لا يجب أن يتناول أي مواطن أدوية المناعة والفيتامينات بدون استشارة طبيب، لدعم المناعة والوقاية من كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر تتواصل مع كل الجهات الدولية التي تجري تجارب على لقاحات للحصول عليها، والتحالف الدولي للمصل واللقاح سيوفر لمصر 20% من احتياجاتها من اللقاح الخاص بكورونا، فور تصنيعه بعد الانتهاء من التجارب.