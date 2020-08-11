مدرسة عابدين تستقبل ناخبي الشيوخ وسط تباعد اجتماعي

فتحت مدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط القاهرة، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الأول بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتشهد المدرسة إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحرص شديد من المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية على مراعاة التباعد الاجتماعي.

ويمر الناخبون من بوابات تعقيم في مدخل اللجان، فضلا عن الكشف على درجة حرارة الناخب للتأكد من سلامته قبل دخوله مقر اللجنة للإدلاء بصوته في الانتخابات.

وتتصدر القاهرة قائمة الدوائر الانتخابية الأكثر في عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافسا يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل بدءا من القاضى وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.