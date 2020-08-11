بدء التصويت في لجان عابدين والموسكي والزيتون
كتب:
محمد سيف
09:27 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
توافد الناخبون على لجان الاقتراع للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية الاقتراع في التاسعة صباحا على اللجان الانتخابية في دائرة الموسكي وعابدين والزيتون.
ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردي، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.