بدء التصويت في لجان عابدين والموسكي والزيتون

توافد الناخبون على لجان الاقتراع للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية الاقتراع في التاسعة صباحا على اللجان الانتخابية في دائرة الموسكي وعابدين والزيتون.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردي، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.