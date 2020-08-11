تايلاند تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

ذكرت الحكومة التايلاندية الثلاثاء، أنّها لم تسجل أي إصابات، سواء محلية أو وافدة، أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مركز إدارة حالات فيروس كورونا، حسب ما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، بأنّ إجمالي الحالات بلغ 3351 حالة، ولا يزال هناك 130 حالة يتلقون العلاج في المستشفى.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وظل عدد الوفيات ثابتا عند 58 حالة منذ 2 يونيو الماضي.