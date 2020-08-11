صور.. تأخر فتح 9 لجان انتخابية في الغربية

كشفت غرفة العمليات والطوارئ بديوان محافظة الغربية صباح اليوم رصد تأخر فتح ٩ لجان من اصل ٨٠٤ لجنه فرعيه موزعه بنطاق قري ومراكز طنطا والمحله وكفرالزيات وزفتي والسنطه وزفتي وسمنود وبسيون وقطور .

وجاء ذلك تحت إشراف قضائي كامل وتأهب وتأمين كامل من جهه الجيش ورجال الداخليه لضمان حسن سير عمليات التصويت لكافه المواطنين .

كما توافد الناخبين في مقدمتها الرجال والسيدات للإدلاء بأصواتهم وسط التزام كامل بارتداء الكمامات والماسكات الطبية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا .

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية ، فى 804 لجنة موزعة داخل694 مقار على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف، و350 مواطن ، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 30 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.