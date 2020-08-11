هنري وبايلت.. زوجان تخطى الـ85 عاما وكانا أول الحاضرين بلجنتهما بسوهاج

قبل أن تشير عقارب الساعة إلى التاسعة بربع ساعة كانا أول الواصلين إلى لجنة مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة سوهاج، حتى قبل أن يصل القضاة إلى تلك اللجنة. يستندان على بعضهما في مشهد تملأه الرحمة والمودة، سارا على الطريق الواصل بين مدخل المدرسة ومقر لجنة التصويت، وقف الضباط والجنود المكلفين بتأمين الانتخابات احتراما لهما وقدما إليهما المياه ومنحاهما كمامتين.

توجه العجوزان إلى لجنة رقم 22 وكانا أول من يدليان بصوتيهما في اللجنة، والابتسامة لا تفارق وجه الزوجين، وعندما فرغا من عملية التصويت، بدت على ملامحهما الارتياح، وكأنهما أزاحا حملا من على كاهليهما، وخرجا يستندان على بعضهما البعض كما دخلا إلى اللجنة.

قال الزوج هنري مجلع، البالغ من العمر 88 عاما، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات إنه يحرص وزوجته على أن يكونا أول الحاضرين في أية استحقاقات انتخابية لأن التصويت "حق وواجب" على الجميع ولابد من أن يشارك جميع أبناء الوطن، في الانتخابات وينتخبون من يرونه مناسبا، منتقدا من لا يشاركون في الانتخابات، وأكد أنه فضل الخروج مبكرا ومعه زوجته قبل أن ترتفع حرارة الجو، لافتا إلى أن المساء يكون فيه زحام من المواطنين وأفضل توقيت في التصويت هو مع بداية عمل اللجان.

وقالت الزوجة بايلت مرزوق، البالغة من العمر 87 عاما، عقب الإدلاء بصوتها، إنها سعيدة بالمشاركة على الرغم من أنها لا تربطها أية صلة قرابة بالمرشحين لكن من المواجب عليها المشاركة في الانتخابات، وأنها لم تفوت أية استحقاقات انتخابية في حياتها، وأكدت أنه على الرغم من كبر سنها لكنها لا يمكن لها أن تتخلى عن واجبها وتأدية رسالتها تجاه الوطن.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج، يبلغ 3 ملايين ناخب، وترشح في الانتخابات 35 مرشحا للنظام الفردي يتم اختيار 5 من بينهم، كما تم تخصيص 5 مقاعد للقائمة الوطنية من أبناء المحافظة.