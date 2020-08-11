محافظ قنا يؤكد فتح جميع لجان انتخابات الشيوخ في موعدها: الكل منتظم

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تابعت بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز أعمال فتح لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 أمام المواطنين.

محافظ قنا: القضاة وصلوا في مواعيدهم.. ولم نرصد أي معوقات

وتابع أنَّ تقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة أكّد وصول القضاه في موعدهم، وأنَّ جميع اللجان الإنتخابية البالغ عددها 468 لجنة فتحت أبوابها في موعدها الساعة التاسعة صباحًا مع انتظام عملية التصويت بداخلها.

وأضاف محافظ قنا، أنَّ تقرير الغرفة لم يرصد أي معوقات أمام المواطنين، لافتًا إلى أنَّ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.