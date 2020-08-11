إقبال على التصويت بمدينتي السلام والنهضة وخيام أمام اللجان بإعلام مصر

تشهد لجان مدينتي السلام والنهضة إقبالا متزايدا علي التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وشهد لجان الشعراوي والزهراء اصطفاف للمصوتين أمام أبواب اللجان .

وعلقت قوات تأمين اللجان اللافتات الكبيرة علي الابواب بارشادات التصويت بشكل آمن والتي طالبت المواطنين بارتداء الكمامات والوقوف علي العلامات الإرشادية وضرورة تعقيم اليدين، وتراعي القوات الالتزام التام للمواطنين بالارشادات.ط، واقيم انا كل لجنة خيمة انتخابية كبيرة بإعلام مصر للتظليل علي الناخبين خلال اصطفافهم امان اللجان.