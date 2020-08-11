أفراد الأمن يساعدون المسنين للإدلاء بأصواتهم في الشرابية

ساعد أفراد الأمن التابعين لجهاز الشرطة، كبار السن من الناخبين، على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الظاهر الثانوية العسكرية في منطقة الشرابية بدائرة القاهرة، حيث اصطحبوهم قبل وبعد عملية الاقتراع.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.