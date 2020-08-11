"العربية للتصنيع" تنشئ مصنعا لإنتاج السرنجات الآمنة بخبرة إيطالية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالصناعات الطبية بالتعاون مع الخبرات العالمية، لافتا إلى تطلع العربية للتصنيع لدعم الخدمات العلاجية والبحثية لوزارة الصحة وفقا للمعايير القياسية العالمية.

جاء هذا خلال توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة تكنيدل الإيطالية العالمية، لإنشاء مصنع إنتاج السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل.

وأوضح التراس أنّ الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا الاستثمار، توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل ونقل حق المعرفة والتدريب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول العربية والأفريقية، بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول المنطقة، لافتا إلى أنّ هذا الاستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين وتدريب وتنمية الكوادر البشرية على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة ورقمنة خطوط الإنتاج.

وأضاف أنّ الهيئة العربية للتصنيع تساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة، موضحا أنّها خطوة مهمة لتوطين الصناعات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية بمصر وللمنطقة العربية والأفريقية.

من جانبه، أكد تارسيو ماجيوني رئيس مجلس إدارة مجموعة تكنيدل الإيطالية العالمية، أنّ السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.

ولفت إلى أنّ الهيئة العربية للتصنيع تمثل أحد أذرع الصناعة المصرية، حيث تمتلك كوادر بشرية مدربة وإمكانيات صناعية متطورة ورؤية واضحة لتطوير مجالات التصنيع، فضلا عما تتميز به من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.