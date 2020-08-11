محافظ الغربية يدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهات عاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة التنسيق الكامل مع غرف العمليات والطوارئ بدواوين مجالس المدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية لحث المواطنين على المشاركة في سباق انتخابات مجلس الشيوخ بقرى ومراكز المحافظة.

محافظ الغربية يشدد على تسهيل خروج عمال الشركات والكبار والعائلات للخروج للإدلاء بأصواتهم

كما شدد محافظ الغربية، في تعليماته، على ضرورة تسهيل وتيسير خروج عمال الشركات وكبار المشايخ والعائلات للخروج للإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار محافظ الغربية إلى توعية وتثقيف كل الناخبين بأهمية الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.