السجن 10 سنوات لإيرانيين بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية

حكمت السلطات الإيرانية، بالسجن عشر سنوات على مواطنين، وجهت لأحدهما تهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية، بينما وجهت للآخر تهمة التجسس لصالح بريطانيا، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي: "إنه صدر حكمًا بالسجن عشر سنوات على مسعود مصاحب، رئيس جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية".

وأضاف إسماعيلي: "مسعود صاحب، قدم معلومات حول برنامجي إيران النووي والصاروخي، وفي المجالين الطبي والنانوي إلى المخابرات الإسرائيلية والألمانية".

وذكر المتحدث الإيراني، أنه تم الحكم بالسجن عشر سنوات على المواطن الإيراني، شهرام شير خاني، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وأشارإسماعيلي، إلى أن شيرخاني قدم معلومات حول وزارة الدفاع والبنك المركزي الإيراني إلى المخابرات البريطانية، وحاول تجنيد أفراد آخرين معه لتقديم معلومات حول مشاريع حساسة في إيران.