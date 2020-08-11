وزيرة التضامن: الفترة المقبلة لمصر ستكون مرحلة بناء

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها سعيدة بوجودها اليوم في "انتخابات مجلس الشيوخ" وهي مرحلة أكثر نضوجا من العملية الديمقراطية في مصر والحياة النيابية واعتقد أن منظومة الحياة النيابية ستكتمل بوجود مجلس الشيوخ إلي جوار مجلس النواب.

وأضافت القباج، خلال لقاءها على فضائية صدي البلد، أننا منتظرين من مجلس الشيوخ استكمال العملية الديمقراطية التي بدأت منذ عام 2015 وننتظر مراجعة تشريعية وقانونية لعرضها على مجلس النواب، مؤكدة أن المرشحين عليهم مسؤلية كبيرة لأن الفترة القادمة لمصر ستكون في مرحلة بناء.

وتابعت، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تجربة ما بعد الثورتين على أساس البدء في الحياة النيابية بشكل أكثر شفافية، ونزاهة وكفاءة، وأن مسألة تشريع القوانين هي أساس مهم جدا في تنظيم الحياة الديمقراطية والتنموية في مصر، وهذا يرد على خطة التنمية المستدامة 2030 وبرامج العدالة الاجتماعية التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي.