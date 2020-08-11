القباج تطالب المصريين داخل وخارج مصر بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

طالبت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في داخل وخارج مصر لأنها مسؤولية وطنية علينا جميعًا ليس فقط على قيادات الدولة ولكن لكل مواطن مصري أن يكون شريك في هذه العملية الانتخابية.

وأضافت القباج خلال لقائها على فضائية صدي البلد، أن إعطاء دور إيجابي للمواطن بدءا من اللجان الانتخابية هو هام جدا لاستكمال المنظومة لأن الحكومة والشعب يجب أن يكونا يدا واحدة ويعملا سويا، وتقاعس أي شخص عن الإدلاء بصوته سيؤخر من العملية التنموية والبناء في مصر الذي نتعجل عليها جدا لكي تخرج مصر من كافة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة وليس أزمة فيروس كورونا فقط.

وتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت لها تجربة في تدريب الشباب على المشاركة في الانتخابات المحلية وسنستكمل هذه التجربة أيضًا بالمشاركة في العمل العام والحث الوطني والمسؤلية المجتمعية تجاه الوطن والمشاركة في العمل العام والعملية التنموية، وحث الشباب على المشاركة فيها وتطوير نضج الأولاد في المدارس بضرورة أن يكون لهم دور إيجابي في بناء الوطن لأن المواطن ليس مستقبِلًا فقط ولكنه مشارك في العملية التنموية.