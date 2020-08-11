رئيس الطائفة الإنجيلية: مجلس الشيوخ جوهر العملية الديمقراطية

قال القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إنّ مجلس الشيوخ استحقاق دستوري مهم وعلينا الالتزام به، ويجب النزول والاختيار من بين المرشحين من هو قادر على تمثيل الشعب.

وأضاف زكي، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنّ انتخابات الشيوخ واحدة من خطوات بناء الدولة الحديثة، ويجب على الجميع النزول للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم.

وتابع، أنّ مجلس الشيوخ مهم لمصر كلها وليس فقط للطائفة الإنجيلية، فهو يقدم المشورة للأجهزة السياسية، ويقدم دراسات للبرلمان المصري، وله دور مهم جدا، كما أنّه الغرفة الثانية للعملية التشريعية في مصر.

وأكد أنّ هناك الكثير من القوانين تنتظر العرض على مجلس الشيوخ، فالديمقراطية قوة تشريعية تنفيذية وقضائية، وهذه القوة عندما تعمل معا تخلق مجتمع متوازن ومتماسك ومتقدم.