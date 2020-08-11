برنامج عروض البيت الفني للمسرح لليوم الثلاثاء 11 أغسطس

يعرض البيت الفني للمسرح اليوم الثلاثاء، "السيرة الهلامية"، والتي تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدي بشكل معاصر.

"السيرة الهلامية" من بطولة محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، راي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير، وتبلغ أسعار التذاكر 45 جنيهًا.