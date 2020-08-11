رئيس التحرير

محمود مسلم

برنامج عروض البيت الفني للمسرح لليوم الثلاثاء 11 أغسطس

كتب:

الوطن
05:11 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الاوبرا

الاوبرا

يعرض البيت الفني للمسرح اليوم الثلاثاء، "السيرة الهلامية"، والتي تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدي بشكل معاصر.

"السيرة الهلامية" من بطولة محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، راي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير، وتبلغ أسعار التذاكر 45 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

بحضور وزيرة الثقافة : الاوبرا احتفلت بالذكرى 68 لثورة يوليو

9 ديسمبر.. عزت أبوعوف يستعيد ذكريات السبعينات مع "القطط الصغيرة" في الاوبرا

هاني شاكر يحيي حفل الاوبرا ويضطر للجلوس علي كرسي بسبب الام الظهر

عروض بوليود العالمية على مسرح الاوبرا المصرية.. غداً

سهرة من الاوبرا على هواء القاهرة الكبرى

وزارة التضامن تكرم رئيسة الاوبرا عن رحلة عطاء ٣٠ عاما

تكريم أماني الخياط وهمت مصطفي في صالون الاوبرا احتفالا بيوم المراة العالمى

يحيي خليل يحيي حفلا علي مسرح الاوبرا بروسيا

الاوبرا تواصل الاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الاجيال على المسرح الكبير