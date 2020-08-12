"عمليات حقوق الإنسان" تؤكد فتح اللجان الانتخابية في الساعات الأولى

استمراراً لجهود المجلس القومى لحقوق الإنسان في متابعة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ من بدايتها، أكدت غرفة عمليات المجلس المركزية وفروعها بالمحافظات على فتح اللجان فى الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث قامت فرق عمل الغرفة بالتواصل مع كافة أطراف العملية الانتخابية (السيد المستشار مسئول الاتصال من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس، متابعى المجلس وفروعه بالمحافظات ، متابعى ومسئولى غرف عمليات منظمات المجتمع المدنى التى قام المجلس بتدريبهم مؤخراً) ، بالإضافة إلى المتابعات والتغطيات الإعلامية، خاصة الجولات الميدانية لرئيس المجلس، وعدد من الأعضاء والأمانة الفنية بالمجلس.

وتأتى متابعة المجلس لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى أولوية اهتمامات واختصاصاته، والتى تجرى بنظام الانتخاب لاختيار 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام 100 مقعد للفردي و100 مقعد للقوائم، أما الثلث الأخير يكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالى أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو من ضمنهم حد أدنى 10% من إجمالي المقاعد للنساء، وبالنسبة لمقاعد القائمة تخوض قائمة واحدة فقط (القائمة الوطنية من أجل مصر) وتضم القائمة 11 حزباً من تيارات سياسية متنوعة في أربع دوائر، الأمر الذى يتطلب حصولها على 5% من الأصوات كحد أدنى من إجمالى الناخبين المسجلين بقاعدة قيد بيانات الناخبين للحصول على المقاعد، فإن لم تحصل على هذه النسبة فى أي من الدوائر الأربعة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وذلك اتفاقاً والمادة 25 من قانون مجلس الشيوخ .

ورصد المجلس، بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في 14092 لجنة فرعية وعدد 27 لجنة عامة بإشراف قضائى كامل من قبل 18 ألف قاضى" أساسى واحتياطي" ، بمعاونة 120 ألف موظف للإشراف على اللجان، وخضعت تلك اللجان على مستوى المحافظات لتأمين من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

رصدت غرفة عمليات المجلس المركزية وفروعها عددا من الجوانب المهمة وهى:

_اتخاذ العديد من اللجان الانتخابية للإجراءات الصحية والوقائية لحماية المواطنين من الإصابةبفيروس كورونا، وأتى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات المتضمن عدم استخدام الحبر الفسفورى داخل اللجان الانتخابية، لحماية الناخبين تأكيداً لذلك.

_عانت جموع الناخبين من عدم وجود مظلات وأماكن انتظار تحميهم من ارتفاع درجات الحرارة، وكذا عدم وجود سيارات إسعاف وإتاحة كراسي لذوي الإعاقة ولكبار السن فى عدد من اللجان الفرعية .

_لقد أرجع البعض طول وقت عملية الإدلاء بالصوت وخاصة فى محافظة القاهرة، إلى قائمة المرشحين بالنظام الفردى التى تضم 98 مرشحاً وعلى الناخب اختيار 10 مرشحين منهم علما بأن بعض تلك اللجان تضم عدد 5300 ناخب، الأمر الذى قد ينعكس بالسلب على إتاحة الفرصة فى تمكين أكبر عدد من الناخبين من المشاركة والإدلاء بأصواتهم ، وقد تقدم أحد المستشارين لمتابعى المجلس القومى لحقوق الانسان أثناء جولاتهم الميدانية بمحافظة القاهرة بمقترح حول إمكانية وضع كشف المرشحين بالنظام الفردي أمام اللجان، بهدف التسهيل على الناخبين للتعرف عليهم مما سييسر على الناخبين عملية الاختيار .