ميرفت التلاوي تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالزمالك

أدلت السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والرئيس السابق للمجلس القومي للمرأة، بصوتها اليوم، في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة التربية الرياضية بالزمالك.

وأكدت التلاوي، على أهمية هذا المجلس، لإثراء الحياة السياسية المصرية بصفته الغرفة الثانية للبرلمان، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ، يدرسة القوانين المحالة إليه من البرلمان أو من مؤسسة الرئاسة بشكل دقيق ومتأن، وإعادة تحويلها إلى مجلس النواب.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة، أن مجلس الشيوخ سيضم كفاءات وخبرات متنوعة وفِي جميع المجالات.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.