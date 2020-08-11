محافظ قنا يتابع سير انتخابات الشيوخ في نجع حمادي وقنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية بلجان مراكز نجع حمادي ودشنا وقنا، لمتابعة تصويت المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح المحافظ أنّ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة قنا تعمل على مدار الـ24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات في مراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ولفت إلى توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية ومياه للشرب، للتيسير على الناخبين أثناء عمليات التصويت. كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.

وأكد أنّ المحافظة حريصة على أن يصوت الناخبين في سهولة ويسر، موضحا تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.