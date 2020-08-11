الأحد المقبل.. قصر السينما يستضيف الفنان بيومي فؤاد

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، النجم بيومي فؤاد، وذلك الأحد المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء.

تأتي هذه الاستضافة من خلال نشاط "نجم وندوة" بعد عودته بعد توقف قصر السينما عن الندوات بسبب وباء كورونا الذى أوقف الأنشطة ليس بمصر فقط ولكن فى العالم أجمع.

يدير "نجم وندوة" الناقد الكبير الدكتور طارق الشناوي، ويعقب الندوة عرض فيلم "الكويسيين" بطولة الفنان القدير حسين فهمي وأحمد فهمي وبيومي فؤاد وشيرين رضا وأسماء أبواليزيد وأحمد فتحي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.