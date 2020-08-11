تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 950 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية، فقد سجل عيار 24 مبلغ 971 جنيهًا، مقابل 1029 جنيهًا في بداية معاملات اليوم.

وفسر إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالقاهرة، هبوط الذهب بشكل سريع بأنه جاء نتيجة طبيعية للارتفاع السريع أيضًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن أسعار المعدن الأصفر هبطت بمقدار 3.85% ووصل سعره العالمي إلى 1943 بعد ارتداد من 1938.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية والمحلية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 960 و971 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 840 و850 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 720 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات أمس، إلى 6 آلاف و800 جنيه.