هيثم نبيل شاعر وملحن أغنيات مسلسل "لؤلؤ"

تعاقد الفنان هيثم نبيل، للمرة الثانية مع شركة "سينرجي" على كتابة وتلحين أغاني مسلسل"لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نيرمين الفقي، إخراج محمد عبدالسلام، إنتاج شركة "سينرجي".

كان "هيثم"، قدم أكثر من 8 أغنيات خلال شهر رمضان الماضي، فى مسلسل "البرنس"، الذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وقام بغناء تلك الأغنيات الفنان أحمد سعد، والتى حظيت بنجاح كبير للغاية منها "العشم" التى كانت تتر مقدمة المسلسل وأغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة التي جسدت دور ابنة "رمضان" في المسلسل.