إليسا باكية: تقديم مساعدات للبنان على الهواء أمر مذل

دخلت الفنانة اللبنانية اليسا، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن تفجير مرفأ بيروت، موجهة الشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت وساندت لبنان عقب الكارثة، مشيدة في الوقت ذاته، بالدور المصري في تلك الأزمة، ووقوفه بجانب الدولة اللبنانية، واصفة ما حدث في مرفأ بيروت بـ"هيروشيما 2" ، "نحن أيام الحرب لم نعيش ما عشناه في ذلك اليوم".

وأضافت إليسا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه من غير الصحيح أن يتم تخزين مواد متفجرة في مرفأ لبنان، الذى يعد الشريان الحيوي للدولة، ويجلب من خلاله كل شيء للبلاد، مؤكدة أن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان تعد أسوأ طبقة سياسية جاءت في لبنان.

وأشارت الفنانة اللبنانية، إلى أن الشعب اللبناني لن يكتفى برحيل رئيس الحكومة بل كل الطبقة السياسية، "كلن يعنى كلن.. الطبقة السياسية الحالية مستعدة أن يدعكو على جثث العالم"، مشددة على أن تقديم المساعدات للبنان على الهواء يعد شيء مذل، معتذرة على الهواء من استكمال المداخلة بسبب البكاء، وقطعت المكالمة ثم عادت مرة أخرى للهواء.