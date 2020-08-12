لجان انتخابات الشيوخ بالسويس تفتتح أبوابها أمام المواطنين لليوم الثاني

فتحت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بالسويس أبوابها أمام المواطنين في الساعة التاسعة صباحا في ثاني أيام التصويت للانتخابات وسط تأمين من قبل قوات الشرطة.

وشهدت اللجان الانتخابية وضع كافة الإجراءات الاحترازية بها من خلال بوابات تعقيم بالإضافة إلى قياس درجة حرارة المواطنين.

وتضم محافظة السويس 96 لجنة فرعية لانتخابات مجلس الشيوخ موزعة على 66 مقر انتخابي وتبلغ القوة التصويتية للمحافظة 460 ألف ناخب.

وتضم دائرة محافظة السويس مقعدين الأول للقائمة المغلقة المطلقة والآخر مقعد فردي يتنافس عليه 13 مرشحا على بينهم امرأة، ومن بين المرشحين 3 عن أحزاب مستقبل وطن والوفد الجديد وحزب المؤتمر.