كبار السن الأكثر إقبالا على التصويت في لجان الشيوخ بالهرم وفيصل

بدأت لجان الهرم وفيصل فتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، في موعدها.

ووفرت اللجان أدوات التعقيم، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية من بوابة التعقيم الذاتية عند دخول الناخبين للمقار، وكمامات الوقاية الطبية والكحول.

وقال المستشار صفوت سليمان رئيس اللجنة الفرعية رقم 383 بدائرة الجيزة، إنّ الإقبال بدأ متوسطا وكبار السن هم متصدري المشهد، حيث حرصوا على الحضور قبل فتح اللجان.

وأضاف سليمان، لـ"الوطن"، أنّ أغلب اللجان فتحت صناديقها في الميعاد الرسمي في التاسعة صباح اليوم، لافتا إلى أنّه تأكد قبل فتح اللجان من وجود مندوب وزارة الصحة وأدوات التعقيم، وبوابة التعقيم.

وأوضح المستشار صفوت سليمان، أنّه اكتشف حالة الوعي الكبيرة عند كبار السن، والتي كانت الدافع الاساسي للحرص على الحضور في الوقت المبكر، سواء في اليوم الأول أو بداية اليوم الثاني.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.