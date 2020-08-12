مشروعات "مستقبل وطن" بأسوان: نراهن على المرأة في تغيير دفة الانتخابات

تابعت أمانة المشروعات بحزب مستقبل وطن بأسوان برئاسة الدكتورة سهير المصري، اليوم، أعمال مبادرتها ضمن حملة "نساء مصريات للدعم الانتخابي"، من خلال دعم مرشحيها بالأصوات النسائية بعدما طرقت الحملة الأبواب وأقنعت عددا كبيرا من السيدات للنزول إلى اللجان الانتخابية في مراكز وقرى محافظة أسوان للإدلاء بأصواتهن لمرشحي الحزب.

وقالت المصري، إننا نراهن على وعي السيدات في أسوان فأعدادهن كبيرة ويستطعن تغيير دفة الانتخابات في أي وقت فالمرأة في الانتخابات هي كلمة السر الحقيقية فهي تستطيع إقناع من في المنزل بالنزول والتصويت في الانتخابات.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي هم مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبدالحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.