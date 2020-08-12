إقبال شبابي على التصويت بالشيوخ في لجنة قصر الدوبارة

شهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة جاردن سيتي في دائرة محافظة القاهرة، إقبالا ملحوظا منذ فتح أبوابها في التاسعة صباحا أمام الناخبين، من الشباب، في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتتصدر دائرة القاهرة قائمة الدوائر الانتخابية الأكثر في عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافسا يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين ووكلاء الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية المتواجدين بالداخل بدأ من القاضى رئيس اللجنة وانتهاء بالموظفين المتواجدين داخل اللجنة بارتداء الكمامة.

وانطلق صباح أمس الثلاثاء، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت، وتم تجهيز 27 لجنة عامة تمثل جميع محافظات الجمهورية، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 18 ألف قاضي ومعاونة 120ألف موظف.

ويجرى الاقتراع لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بنحو 200 مقعد، يُنتخبون بنظامي الفردي والقائمة مناصفة من إجمالي 300 مقعد، ويُعين الـ100 عضو الآخرون من قِبل رئيس الجمهورية.