مدبولي: السيسي وجّه بسرعة تنفيذ التحول الرقمي في الجامعات ومستشفياتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف بسرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجامعات المصرية، ورقمنة المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، لمتابعة موقف مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد متولي، مدير إدارة خدمات الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.

وشدد مدبولي، على الأهمية التي توليها الدولة خلال المرحلة الحالية لمشروعات التحول الرقمي في المجالات كافة، مضيفا: "هي من ناحية تواكب التطور العالمي في هذا المجال، وتسهل وتسرع عملية تقديم الخدمات للمواطنين".