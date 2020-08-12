توزيع مياه وكمامات أمام لجان وسط القاهرة

لتخفيف درجة حرارة الشمس على الناخبين المصطفين في طوابير انتخابية أمام مدرسة عابدين الثانوية بوسط القاهرة، منتظرين دورهم للدخول للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وزع أحد رجال الشرطة زجاجات المياه عليهم.

وحرص القائمون على العملية الانتخابية على تنسيق طوبير الانتخابات، للتأكد من التزام الناخبين بالتباعد الاجتماعي، وتوزيع الكمامات عليهم ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتستقبل اللجان الانتخابية بمنطقة وسط القاهرة الناخبين ببوابات تعقيم وقياس درجات حرارتهم للتأكد من سلامتهم قبل الدخول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع استمرار أعمال التطهير والنظافة داخل اللجان والممرات المؤدية إليها.

وتتصدر دائرة القاهرة قائمة الدوائر الانتخابية الأكثر في عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافسا يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين ووكلاء الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية المتواجدين بالداخل بدأ من القاضى رئيس اللجنة وانتهاء بالموظفين المتواجدين داخل اللجنة بارتداء الكمامة.

وانطلق صباح أمس الثلاثاء، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت، وتم تجهيز 27 لجنة عامة تمثل جميع محافظات الجمهورية، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 18 ألف قاضي ومعاونة 120ألف موظف.

ويجرى الاقتراع لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بنحو 200 مقعد، يُنتخبون بنظامي الفردي والقائمة مناصفة من إجمالي 300 مقعد، ويُعين الـ100 عضو الآخرون من قِبل رئيس الجمهورية.