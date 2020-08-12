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صور.. أسقف السويس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

سيد نون
11:32 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
أسقف السويس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أسقف السويس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى اليوم، الأنبا بموا أسقف السويس، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ باللجنة الانتخابية بالسويس.

كما أدلى قيادات كنائس السويس بأصواتهم في الانتخابات بالمحافظة من أجل المشاركة في الواجب الوطني.

وأكد الأنباء بموا، أنه يشارك بالإدلاء بصوته من أجل الواجب الوطني، ودعا المواطنين للمشاركة في التصويت بالانتخابات.

ووجه أسقف السويس، الشكر لرجال الأمن الذين يقومون بتأمين الانتخابات وكل المسؤولين عن العملية الانتخابية بالمحافظة.

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