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أبو الغيط يُدين اعتداء تركياً أدى لمقتل ضابطين عراقيين

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الوطن
11:36 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
أبو الغيط

أبو الغيط

ادان السيد أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات القصف التركي في ١١ اغسطس الجاري على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي اسفر عن استشهاد ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادىء ومواثيق القانون الدولي ومبدأحسن الجوار. وأعرب سيادته عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

 

وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية أن الجامعة العربية تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

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