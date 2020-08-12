سبعينية تتحدى إعاقتها ومخاوف عدوى كورونا وتصوت بـ"الشيوخ": نزلت عشان مصر

تحرك يديها النحيلتين على عجل كرسيها المتحرك، لتساعد فرد الأمن في دفعها نحو لجنتها الانتخابية بمدرسة "تحيا مصر1" بالأسمرات، متحصنة بكمامتها، رغم عجزها بشكل شبه كامل وكسر واضح في قدمها الأيسر، لم تكن هذه الظروف حائلا أمامها للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، فضلا عن كبر سنها كونها "سبعينية".

"نازلة عشان البلد.. وربنا يولي من يصلح".. هكذا بدأت صباح حديثها لـ"الوطن"، مصممة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم أنّها لا تتحرك دون مرافق، فضلا عن كسر قدمها.

لم يمنع صباح محمود صاحبة الـ71 عاما، كل هذه الصعوبات، من إعاقة وشيخوخة واضحة، فضلا عن حرارة الجو، إضافة إلى مخاوف عدوى كورونا، التي يخشاها الكثير من الأصحاء، متحدية كل الظروف للإدلاء بصوتها.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن في في مؤتمر صحفي، إنَّه ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس الجارى.