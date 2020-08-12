"حساسين" يدلي بصوته ويطالب المصريين بالمشاركة في "الشيوخ"

أدلى الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بصوته بلجنة مدرسة أبورواش بدائرة كرداسة.

وقال حساسين، لـ"الوطن"، إنّ المشاركة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، أمر مهم جدا لتفعيل الحياة السياسية في مصر، موضحًا أنّ العالم أجمع يتجه نحو نظام الغرفتين.

ووجّه "حساسين" التحية للشعب المصري وأهالي دائرته الانتخابية كرداسة بصفة خاصة، على مشاركتهم الإيجابية في انتخابات مجلس الشويخ، مشيرًا إلى أنّ مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مجلس الشيوخ، تؤكد وعي المصريين في الحفاظ على وطنهم.