رئيس البيت الفني للفنون الشعبية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، قبل قليل، والسيدة حرمه، بصوتيهما في لجنة مدرسة طه حسين للتعليم الأساسي بالنزهة الجديدة، في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنّ المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، واجب وطني يجب على كل مصري الالتزام به، وليس على المستوى الشخصي فقط، بل يجب أن يشجع ويحفز كل المحيطين به من أهل وأصدقاء وزملاء في العمل، لدفع عجلة البناء والتنمية.