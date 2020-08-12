في حوار سابق له مع "الوطن".. سناء شافع يكشف عن أول أجر حصل عليه

رحل الفنان سناء شافع عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرةعن عمر ناهز 77 عامًا.

تعرض شافع لأزمة صحية دخل على أثرها العناية المركزة منذ عدة أيام بعد شعوره بآلام في الرئة.

سناء شافع، يتمتع باسم وملامح مميزة، ونبرة قوية حفرت له مكانة عند الجمهور، حيث تعاون مع أجيال فنية مختلفة، بداية من ستينات القرن الماضي، وحتى الوقت الراهن.

في حوار سابق، لـ"شافع" مع "الوطن" قال إن أول أعماله الدرامية كانت من خلال مسلسل «لا تُطفئ الشمس»، للمخرج نور الدمرداش، عام 1961 تقريباً ، وكنت أحصل على أجر 8 جنيهات في الحلقة الواحدة، بينما يحصل النجم على 40 جنيهاً، وكانت هذه المبالغ ذات قيمة كبيرة وقتها»، موضحاً، أنه "شارك في 5 حلقات فقط".

مسلسل «لا تُطفئ الشمس»، عُرض عام 1965، وتدورأحداثه حول تغير مسار حياة العائلة الأرستقراطية المحافظة بأكملها، بعدما يموت عائلها وهو الأب، فتُكَرِّس الأم حياتها وتتولى مسئولية تربية الأبناء الأيتام البالغين، وهي امرأة حازمة جدا ، حتى يتم تجنيد الابن الأكبر لها (أحمد زهدي) في الجيش أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

«لا تُطفئ الشمس»، من بطولة كرم مطاوع، مديحة يسري، إنعام سالوسة، صلاح السعدني، سناء شافع، صفاء أبو السعود، سامية أمين، مصطفى الدمرداش، عفاف شعيب، وهو من تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج نور الدمرداش.