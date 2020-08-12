ندى بسيونى تنعى الفنان سناء شافع "زوجها السابق"

نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنان سناء شافع، الذي وافته المنية اليوم، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.

وكانت الفنانة ندى بسيوني، زوجة الفنان سناء شافع، ووالد ابنتها، والذي ارتبطت معه بقصة حب باعتباره أستاذا لها بالمعهد وجرى تتويج الأمر بالزواج، والذي استمر لعدة سنوات حتى وقع الانفصال بينهما.

وكتبت ندى بسيوني، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: "ألف رحمة على الدكتور سناء شافع، اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة".

وفي شهر يوليو الماضي، تعرض الفنان الكبير سناء شافع لوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وقال في تصريحات له، إن تعرضه لوعكة صحية، مؤخراً ناتج عن إهمال شخصي منه كلفه الكثير.

وأوضح الفنان الراحل، في تصريحات سابقة، أنه أصيب منذ عامين بالتهاب رئوي حاد ولم يلقِ له بالاً وأخذ بعض الأدوية على أساس أنه دور إنفلونزا بسيط، وتابع: "إهمالي كلفني كتير لدرجة أني مكنتش أقدر أتنقل من كرسي لكرسي".

وسناء شافع، ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي، عشق الفن منذ طفولته، جاء إلى القاهرة بصحبة والده من محافظة أسيوط، ليعيش بالقاهرة، وفي شارع عماد الدين التحق "شافع" بإحدى فرق الهواة، وتسلل عشق الفن إلى قلبه، ليقرر الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حتى أصبح مدرسًا بالمعهد، ثم أصبح عميدًا للمعهد.

ومن أهم الأعمال التي شارك فيها سناء شافع، فيلم فوزية البرجوازية عام 1985، قصة الكاتب أحمد رجب، وسيناريو وحوار عاطف بشاي، وإخراج إبراهيم الشقنقيري، أمام إسعاد يونس، صلاح السعدني، أبو بكر عزت، عبدالله فرغلي، وفيلم حتى لا يطير الدخان، أمام عادل إمام، عن قصة إحسان عبدالقدوس وإخراج أحمد يحيى.