الإمارات لمجلس الأمن: تدخلات تركيا في شئون الشرق الأوسط مثيرة للقلق

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة التدخلات التركية في شئون الشرق الأوسط ، وقالت في رسالة إلى مجلس الأمن ، إن" لدى تركيا سجل حافل بالتدخلات في شئون دول الشرق الأوسط "وفقا لما نقلته قناة "العربية" اليوم الأربعاء.

وأوضحت خلال الرسالة أن "التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ "، مؤكدة " نرفض تشكيك تركيا في جهودنا لدعم الأمن والسلام في ليبيا" .

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد طالب تركيابالتوقف عن تدخلها في الشأن العربي

وتابع قرقاش في تصريحات سابقة له: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".