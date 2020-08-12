السعودية: دعم السودان يعد استثمارا مهما للحفاظ على أمن المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن دعم السودان في الوقت الحالي يعد استثماراً مهما للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المملكة ستعمل ما في وسعها حتى تتبوأ السودان مكانها الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الأفريقي ودول العالم.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، اليوم، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الاجتماع المرئي ترأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمشاركة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان باتريشا خاميسا وان، ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس الوساطة في السودان توت قولواك.

وجدد بن فرحان، بهذه المناسبة، التأكيد على الدعم السياسي الكامل لجهود رئيس الوزراء السوداني الحثيثة في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام.

وقال الوزير السعودي: "نحن نعي أن الطريق لتحقيق السلام المستدام والتنمية والازدهار في السودان محفوف بالتحديات والصعوبات إلا أنه السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من محنته، كما أننا نشدد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي".

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن عملية السلام مرتبطة بشكل مباشر بمسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي، مقدرا جهود الحكومة الانتقالية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فاقمت جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" منها، مؤكدا ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة الانتقالية في سبيل التنفيذ الفعّال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب، والسعي للبدء في عملية التخفيف من ديونه في إطار العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وثمن بن فرحان، جهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يعد أساسياً لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية.