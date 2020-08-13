محافظ الدقهلية: لم نتلقَ أي شكوى بانتخابات الشيوخ من بدايتها لنهايتها

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ، لم تتلقَ أي شكاوى منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً وحتى غلقها، وأن اللجان أغلقت أبوابها التاسعة مساء أمس في اليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ للجان الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، وأعضاء الغرفة من ممثلي الأجهزة الأمنية والقطاعات التنفيذية ومسؤولي قطاعات المرافق.

وأضاف مختار، في بيان صحفي، أنه تم رصد الإقبال الملحوظ من المواطنين خاصة من كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، للتصويت منذ بدء أعمال الانتخابات.

وأشاد المحافظ بالصورة الإنسانية التي صنعها رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة في مساعدة المواطنين الذين هم في حاجة إلى المساعدة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وأنه تم توفير كراسٍ متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فضلاً عن توفير بوابات التعقيم بجميع اللجان والكحول والكمامات.

ويذكر أن محافظة الدقهلية مسجل بها 4 ملايين و338 ألفا، و465 صوتا انتخابيا، تم توزيعهم على 783 مركزا انتخابيا بعدد 1031 لجنة فرعية وتضم "الدائرة الثالثة فردي" ومخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ يتنافس عليهم 43 مرشحا، وتتبع المحافظة الدائرة الأولى بانتخابات القائمة والتي تضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط، وتحتاج 5% من الأصوات لإعلان فوزها بالانتخابات.