القعيد: "الشيوخ" أعادت الاعتبار لصورة الانتخابات في وجدان المصريين

قال النائب يوسف القعيد، الكاتب الصحفي، وعضو مجلس النواب، إنه برصد صورة الانتخابات في الفكر المصري خلال الفترة الماضية، فإننا نجد أنها صورة شديدة السلبية والقتامة، وذلك خلال حواره في برنامج "المشهد"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "القعيد"، أن صورة الانتخابات في الأدب المصري انتابها الكثير من اللغط، منها رواية "نائب في الأرياف" لتوفيق الحكيم، و"زقاق المدق" لنجيب محفوظ، وصور قلمية ترصد الانتخابات في صعيد مصر ليحيى حقي، موضحًا أن الصور الأدبية السابق الإشارة إليها، تصور الانتخابات في مصر باعتبار أنه لا إرادة للشعب بل هي مجرد مسألة بيع وشراء لأصوات الناخبين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 تعيد الاعتبار لصورة الانتخابات في الوجدان والفكر المصري.