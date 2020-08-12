سلامة: "الشيوخ" بداية لتجربة حزبية واعدة.. والرئيس أكبر داعم للأحزاب

كشف عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن موقف وصفه بـ"الفريد من نوعه وغير المسبوق" على مستوى رؤساء العالم، قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار دعمه الدائم للأحزاب.

وقال "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس تدخل لإصلاح ذات البين بين أعضاء حزب الوفد وهو حزب معارض، وذلك في واقعة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن انتخابات مجلس الشيوخ بداية حقيقية لتجربة حزبية واعدة"، حيث شهدت وجود قوي للأحزاب السياسية، منوهًا بأن أزمة الأحزاب شأنها الخاص ولا علاقة للدولة به، وعلى الأحزاب أن تعيد صياغة نفسها وتفكر أين المصلحة الوطنية.